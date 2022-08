Gabriel Bertolini reforça voleibol do Sporting

", afirmou Gabriel Bertolini, de 24 anos, aos canais de comunicação do Sporting.Gabriel Bertolini, que já trabalhou com o treinador Gersinho e jogou com o central Tiago Barth, explicou que tal facto vai tornar a “adaptação um pouco mais fácil a uma Liga que vem crescendo muito e que tem equipas muito fortes”.O oposto, que também pode atuar como central, refere que as suas principais armas são o ataque, bloco e serviço, mas espera “evoluir noutros aspetos do jogo, como a defesa, para ajudar a equipa”.“Sempre ouvi falar da grandeza do Sporting por investir em várias modalidades. Sempre foi uma referência e é um sonho jogar aqui, com estas cores”, adiantou o jogador brasileiro.Antes de representar os franceses do Tourcoing, Gabriel Bertolini jogou em várias equipas do Brasil, como São Caetano, SESI-SP, SESC-RJ, Maringá Vôlei, Vôlei Itapetininga e Vôlei Guarulhos.