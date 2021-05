Guarda-redes Guitta vai deixar o futsal do Sporting no fim da época

”, disse o guarda-redes, numa conversa na rede Instagram com o antigo internacional brasileiro Vinicius.Guitta, de 33 anos, explicou que a saída dos "leões" acontece por não existir acordo com o Sporting, com clube a não chegar aos valores pretendidos pelo guarda-redes.”, acrescentou o jogador, que na segunda-feira se sagrou campeão europeu, ao participar no triunfo por 4-3 sobre o Barcelona, na final da competição.Pelo Sporting, o guardião conquistou dois títulos europeus, duas Taças de Portugal, uma Supertaça e uma Taça da Liga, com Guitta a poder ainda sagrar-se campeão nacional, o título que lhe falta em Portugal e quando os "leões" estão nos quartos de final dos "play-off".