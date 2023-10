Gyökeres eleito melhor futebolista da I Liga em setembro

Gyökeres recolheu 22,96% dos votos dos treinadores do campeonato, superando por larga margem o argentino Ángel Di María, avançado do Benfica, e o brasileiro Carlinhos, médio do Portimonense, que totalizaram 13,33% e 10,37% dos votos, respetivamente.



O jogador do Sporting, de 25 anos, já tinha sido eleito melhor avançado do mês de setembro, durante o qual participou em três jogos do líder da I Liga, tendo marcado três golos: ‘bisou’ na vitória sobre o Farense, por 3-2, e marcou outro tento no triunfo sobre o Moreirense, por 3-0.



O Sporting recebeu mais duas distinções, com Ousmane Diomande a ser eleito o melhor defesa de setembro e Rúben Amorim o melhor treinador, enquanto João Neves, jogador do Benfica, foi considerado o médio mais valioso e Luíz Júnior, do FC Famalicão, o guarda-redes do mês.



João Neves superiorizou-se a Carlinhos, que terminou em terceiro lugar na votação para melhor médio, atrás também de Makouta, do Boavista, apesar de o jogador do Portimonense ter sido eleito o terceiro melhor jogador da prova durante aquele período e o benfiquista não integrar essa lista.



Quanto a Di María, que foi considerado o segundo melhor jogador da competição em setembro, não figura entre os três primeiros classificados em nenhuma das outras votações para os prémios setoriais.



Na II Liga, o destaque foi o brasileiro Welthon, distinguido como melhor jogador e melhor avançado do mês passado.