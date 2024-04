Gyökeres em dúvida para o Dragão

“O Matheus Reis não está apto, o Antonio [Adán] não está apto e o Viktor [Gyökeres] tem ali um problema, vai ser convocado, mas ainda está em dúvida para o jogo”, adiantou Amorim, sem avançar detalhes quanto à mazela do internacional sueco.



Viktor Gyökeres é o melhor marcador do Sporting nesta época, com 41 golos marcados em 51 presenças e lidera a tabela de melhores marcadores do campeonato, com 24 remares certeiros, um dos quais ao FC Porto, no encontro da primeira volta, que os ‘leões’ venceram por 2-0, na 14.ª jornada.



Independentemente da disponibilidade do ponta de lança, Rúben Amorim lembrou que o encontro de domingo disputa-se “num contexto completamente diferente” do anterior, quando as duas equipas entraram em campo com os mesmos pontos, na frente da classificação.



No domingo, o Sporting sobe ao relvado do Estádio do Dragão isolado na frente da I Liga, com mais 18 pontos do que os ‘dragões’, que seguem no terceiro lugar, mas o treinador dos ‘verde e brancos’ garantiu que a classificação “não espelha” a diferença entre as duas equipas.



“Às vezes, com as derrotas, os empates [em jogos] onde somos dominadores, começamos a criar um fosso e para as equipas que estão habituadas a vencer é muito mais difícil dar a volta a essas situações. Portanto, acho que nem de perto, nem de longe, espelha a qualidade das equipas”, comentou Amorim.



Além disso, lembrou o técnico, um clássico entre Sporting e FC Porto “tem sempre um grande significado, isto “independentemente da classificação” e Amorim sabe o que espera a sua equipa na visita ao Estádio do Dragão.



“Vai ser o jogo mais difícil do campeonato. Sabemos o clube que é, sabemos do seu treinador [Sérgio Conceição], o orgulho que tem e o orgulho dos seus jogadores. Não estão na luta, nós estamos, queremos ganhar e ainda temos de fazer seis pontos para sermos campeões. É fazermos o mais rápido possível e o foco é esse”, apontou o treinador ‘leonino’.



O Sporting visita o FC Porto no domingo, em encontro da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, e arbitragem de Nuno Almeida (AF Algarve).



A equipa orientada por Rúben Amorim lidera o campeonato com 80 pontos, mais sete do que o Benfica, e pode sagrar-se campeã nacional se vencer o FC Porto, desde que hoje o Benfica perca com o Sporting de Braga, no Estádio da Luz.



O FC Porto segue em terceiro lugar, com 62 pontos, tantos quanto os bracarenses, e ambas as equipas dependem de um sucesso dos minhotos na Luz para manterem possibilidades matemáticas de ainda alcançar o segundo lugar.