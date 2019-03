Ivkovic: O problema do Sporting é falta de liderança

“O maior problema do Sporting no passado e no presente sempre foi a liderança”, disse o ex-guardião em declarações ao jornalista Nuno Matos.



Ivkovic concretizou a sai ideia: “Os dirigentes têm de trabalhar para o clube e não para si. Têm de pensar na massa associativa que é muito grande”.



Os dirigentes deviam lutar pela instituição, segundo aquele que foi o dono da balizar dos “leões”.



O ex-guarda-redes segue o dia a dia do clube e não tem dúvidas em afirmar: “Nos últimos três anos aconteceram coisas que não deviam no futebol profissional”.



Sobre o peso de Bruno Fernandes na equipa comentou: “Ele só é pouco. Os jogadores importantes saíram depois da confusão (invasão de Alcochete)”.



As dívidas deixam o clube numa situação difícil, na opinião do antigo guarda-redes.



Ivkovic falou também de Rui Patrício e emitiu uma opinião surpreendente: “Rui Patrício devia ter saído muito mais cedo do Sporting porque já estava num patamar superior ao do clube. Os adeptos cobravam-lhe demasiado mas ele tem um grande caráter e soube ultrapassar isso”.



O guarda-redes concluiu confessando que sempre adorou Portugal e continua a respeitar os portugueses.



Ivkovic começou a carreira na equipa do Dínamo na época de 78/79. Mais tarde na década de 90 representou o Sporting e terminou a carreira no Estrela da Amadora.