Jorge Jesus acredita que jogo com FC Porto vai ser decidido nos detalhes

Lusa 23 Jan, 2018, 18:13 / atualizado em 23 Jan, 2018, 18:15 | Sporting

"Os pontos que não sejam tão fortes vamos tentar explorar, tal como o FC Porto o vai fazer connosco. Vai ser um jogo muito tático, com pouco espaço e pode ser decidido por alguma jogada individual", começou por referir em conferência de imprensa, justificando: "Ambas as equipas vão ter muita dificuldade, porque defendem muito bem."

Para a meia final de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, Jorge Jesus enalteceu "todo o valor" do seu plantel para levar a melhor sobre os `dragões`, mas lembrou que são as duas únicas equipas que ainda não perderam para as competições nacionais.

O treinador `leonino` ressalvou também a "intenção e o objetivo de ficar até sábado" para defrontar a Oliveirense, da II Liga, ou o Vitória de Setúbal, que disputam hoje um lugar na final.

Questionado sobre as chegadas e saídas do plantel, o técnico foi direto ao falar dos "ajustes" que o clube tem feito nesta altura da temporada desde que chegou ao Sporting.

"Todos os planteis onde tenho trabalhado foram sempre feitos à minha imagem, de acordo com os objetivos e possibilidades do clube. Fizemos uns ajustes de plantel como fazemos todos os anos, que se enquadra numa ideia técnico-tática. No meu primeiro ano também o fizemos, no segundo ano um pouco ao contrário e este ano já contratámos quatro jogadores e também já saíram três", frisou.

A terminar, comentou o conhecimento acima da média que o internacional português Bruno Fernandes tem no seu sistema tático.

"É um jogador com uma polivalência no aspeto tático, que conhece com muita facilidade. Conhece muito bem os aspetos do jogo e é um jogador que deixa o treinador sempre tranquilo, porque pode encaixá-lo onde quer e dá rendimento. Não pode ser um jogador muito preso às missões defensivas", explicou.

Na quarta-feira, Sporting e FC Porto defrontam-se, a partir das 20:45, na segunda meia-final da Taça da Liga, no Estádio Municipal de Braga.