Jorge Jesus elogia Bryan Ruiz e diz que o costa-riquenho "quer ser campeão"

Lusa 15 Nov, 2017, 16:48 / atualizado em 15 Nov, 2017, 16:59 | Sporting

Afastado desde o início da época, o médio ofensivo foi reintegrado nos treinos dos 'leões' na última semana e "está inscrito e extremamente feliz", apontou o técnico dos 'verde e brancos', em declarações ao site do clube.



"O Bryan foi uma decisão minha, no princípio da época. Ele aí achou que não tinha nenhuma equipa que o satisfizesse, é um grande profissional, trabalhou sempre nestes meses com grande responsabilidade", revelou Jesus.



Os dois têm falado "várias vezes" nos últimos dias, sendo que o costa-riquenho, de 32 anos, mostrou vontade de "ser campeão no Sporting".



"Isso marcou-me. Na Costa Rica é um deus, faltam oito meses para o Campeonato do Mundo, e tinha que o respeitar como jogador e achei que este era o momento certo para ele fazer parte dos quadros do clube", acrescentou.



Segundo o técnico, que fez a antevisão do jogo de quinta-feira com o Famalicão, para a quarta ronda da Taça de Portugal, Ruiz enfrenta ainda "uma lesão complicada", pelo que estará "algumas semanas de fora antes de competir".



O encontro entre Sporting, segundo classificado da I liga, e Famalicão, quinto da II Liga, está marcado para as 20:30 no Estádio José Alvalade, com arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.