LE. Sporting cumpre calendário frente ao Sturm Graz

Após cinco jornadas, a formação comandada por Rúben Amorim segue no segundo posto do agrupamento e já sabe que é nessa posição que vai acabar, pois soma mais quatro pontos do que Sturm Graz e os polacos do Rakow e dista três dos italianos da Atalanta, que têm vantagem no confronto direto com os "leões".O conjunto verde e branco tem, assim, como destino o play-off de acesso aos "oitavos" – repetindo 2022/23, então após cair da "Champions" - e nessa fase vai defrontar um conjunto proveniente da Liga dos Campeões.Para já, os possíveis adversários são Copenhaga, Galatasaray, Manchester United, Lens, Sevilha, Nápoles, Union Berlim, Salzburgo, Feyenoord, Paris-Saint Germain, Newcastle, Milan, Young Boys e Shakhtar, sendo que a lista será reduzida após os embates de terça e quarta-feira.Antes de pensar nessa eliminatória, ou no respetivo sorteio, marcado para segunda-feira, o Sporting tem um encontro ainda para disputar, com o Sturm Graz, face ao qual se estreou na fase de grupos, com um triunfo na Áustria por 2-1.Em Graz, os locais adiantaram-se já na segunda parte, aos 58 minutos, pelo dinamarquês William Boving, mas os ‘leões’ conseguiram dar a volta ao resultado, com tentos do sueco Viktor Gyökeres, aos 76, e do marfinense Ousmane Diomandé, aos 84.Depois desse encontro, o Sporting conseguiu mais cinco pontos (1-2 com a Atalanta, 1-1 no reduto do Rakow, 2-1 na receção aos polacos e 1-1 em Itália), enquanto aos austríacos somaram quatro (1-0 na Polónia, 2-2 com a Atalanta, 0-1 em Itália e 0-1 na receção aos polacos).Assim, os "leões" têm o futuro definido, ao contrário do Sturm Graz, que, na última ronda, precisa de, pelo menos, somar os mesmos pontos do Rakow - anfitrião da Atalanta, já com lugar assegurado nos "oitavos" - para rumar à Liga Conferência Europa.Face a este cenário, é muito provável que o técnico leonino proceda a várias alterações no "onze", após o desaire no reduto em Guimarães por 3-2 e antes da receção ao FC Porto, na segunda-feira, num embate em que se jogará a liderança da I Liga.Na sua história europeia, o Sporting venceu as primeiras seis receções a conjuntos austríacos, as cinco iniciais sem golos sofridos, mas caiu com estrondo à sétima, ao perder por 4-1 com o LASK, no jogo único do play-off de acesso à Liga Europa de 2020/21, já sob o comando de Rúben Amorim.