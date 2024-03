LE. Sporting quer anular trunfos do Atalanta

Os "leões" vão começar a lutar por uma presença nos quartos de final, tendo pela frente um oponente que venceu o Grupo D e que se apurou diretamente para esta fase, relegando os verdes e brancos para o segundo posto e para o play-off.Nos dois encontros do grupo com a formação de Bérgamo, o Sporting perdeu em casa, por 2-1, em outubro, e empatou 1-1 em Itália, em novembro, tendo sido precisamente o resultado em Lisboa a fazer a diferença para a classificação final do grupo, que obrigou os verdes e brancos a passar pelo play-off, em que eliminaram os suíços do Young Boys.Privado de, o Sporting, atual líder da I Liga portuguesa, tenta chegar pela segunda época seguida aos quartos de final da Liga Europa, depois de na época passada ter sido afastado pela Juventus nessa fase, em que também marcou presença em 2011/12 e 2017/18.





Rúben Amorim tentará gerir ao máximo o plantel, apoiando-se no regresso de baixas anteriores (Paulinho, Trincão e St. Juste estão disponíveis) e sabendo que entre a primeira e a segunda mão há uma difícil deslocação a Arouca.







Italianos preocupados





A Atalanta não conta com tantas dores de calendário nem com um extenso boletim clínico (Palomino, defesa central suplente, é a única baixa), mas por esta altura fica aquém do Sporting no que toca aos resultados recentes. São já três jogos consecutivos sem vencer, depois de um 1-1 com o Milan, 4-0 frente ao Inter e um 1-2 na receção ao Bologna.





O nível de dificuldade era elevado, mas não baixará tão cedo, já que o fim de semana trará um confronto com a Juventus. É como Gasperini diz: "Teria preferido não ter encontrado o Sporting nesta eliminatória".





De Ketelaere, Scalvini e De Roon vão atrás de uma nova vitória em Alvalade, onde só La Dea prevaleceu, mas também a formação italiana, que tanto se apoia no físico dos seus atletas para a pressão e para os vários duelos que provoca, pode ser afetada pelos últimos jogos esta quarta-feira.