LE. Sporting reverteu três últimos empates caseiros

Na época passada, o Sporting viveu esta situação nas duas primeiras rondas pós fase de grupos da Liga Europa e deu-se bem, primeiro no play-off de acesso aos "oitavos", com o Midtjylland, e depois nos oitavos de final, perante o Arsenal, então, como agora, líder da Premier League.Face aos dinamarqueses, os lisboetas responderam com uma goleada por 4-0 em Herning ao 1-1 de Alvalade e, frente aos ingleses, empataram 1-1 no Emirates, após prolongamento, impondo-se por 5-3 nos penáltis, após o 2-2 caseiro.Estes dois desfechos aumentaram para três consecutivos os apuramentos depois de empates em casa, dando sequência ao que aconteceu no play-off da Liga dos Campeões de 2017/18, face aos romenos do Steaua.



A formação leonina não conseguiu mais do que um "nulo" em Lisboa, mas foi implacável em Bucareste, onde goleou por 5-1, com cinco marcadores diferentes, mais precisamente Doumbia, o campeão mundial Acuña, Gelson Martins, Bas Dost e Battaglia.



O outro apuramento do Sporting após empate caseiro aconteceu em 2009/10, na segunda pré-eliminatória de acesso à "Champions", face aos neerlandeses do Twente.



Ainda assim, os "leões" apuraram-se nas últimas três vezes que arrancaram com empates em casa, e em quatro das últimas cinco, em contraste total com as 11 eliminações nas primeiras 11 vezes que esta situação aconteceu.



Os "carrascos" do Sporting foram sucessivamente Partizan (1955/56 e 1961/62), Newcastle (1968/69), Arsenal (1969/70), Magdeburgo (1973/74), Kaiserslautern (1979/80), Neuchatel (1981/82), Colónia (1985/86), Nápoles (1989/90) e Inter Milão (1990/91 e 2002/03).



O Sporting defronta na quinta-feira a Atalanta, em Bérgamo, em encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, marcado para as 20h00 em Lisboa.