Liga Europa. Sporting quer contrariar a história

Os dois primeiros duelos foram perante o Zurique, com o Sporting a cair na terceira ronda da Taça das Cidades com Feira de 1967/68 (0-3 fora e 1-0 em casa) e a qualificar-se para as meias-finais da Taça das Taças de 1973/74 (3-0 em casa e 1-1 fora).Depois, na Taça UEFA, os "leões" somaram eliminações face a Neuchâtel (0-0 em casa e 0-1 fora), na terceira ronda de 1981/82, e ao Grasshopper (2-1 em casa e 1-3 fora, após prolongamento), na primeira de 1992/93.Os "leões" ainda defrontaram duas vezes o Basileia (2008/09 e 2012/13) e uma o Zurique (2011/12) em fases de grupos.Quanto ao Young Boys, foi afastado pelo Sporting de Braga no play-off da Liga Europa de 2011/12 (0-0 em Portugal e 2-2 na Suíça) e perdeu os dois jogos com o FC Porto, ambos por 2-1, na fase de grupos da Liga Europa de 2019/20.





Inverter a tendência



Face ao clube de Berna, o Sporting vai tentar nivelar o balanço de confrontos a eliminar com helvéticos e também em eliminatórias de acesso aos "oitavos" da Liga Europa.



Os "leões" já tentaram por nove vezes atingir os "oitavos" da atual segunda competição da UEFA e somam quatro apuramentos, para cinco eliminações.



A formação verde e branca superou Everton (2009/10), Legia Varsóvia (2011/12), Astana (2017/18) e, na época passada, no play-off de acesso aos "oitavos", o Midtjylland (1-1 em casa e 4-0 na Dinamarca, com "bis" de Pedro Gonçalves).



Para já, "mandam", porém, as eliminações, consumadas por Rangers (2010/11), Wolfsburgo (2014/15), Bayer Leverkusen (2015/16), Villarreal (2018/19) e Basaksehir (2019/20).



A melhor temporada do Sporting na Liga Europa aconteceu em 2011/12, com a eliminação nas "meias", perante o Athletic Bilbau (2-1 em Alvalade e 1-3 no País Basco), sendo que os "leões" contam também uma presença na final da Taça UEFA, em 2004/05, perdida em casa face ao CSKA Moscovo (1-3).



O primeiro duelo entre Sporting e Young Boys joga-se na quinta-feira, a partir das 17h45 em Lisboa, na capital helvética.