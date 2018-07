Luís Maximiano vê o Sporting a trabalhar forte

O futebolista vê um grupo forte que está a trabalhar com paixão, como revelou no final do treino dos “leões” esta quarta-feira.



No defeso o jovem guardião teve duas propostas de Itália, mas disse não a uma transferência. Sampdoria e Chievo foram os clubes a demonstrar interesse na contratação do jogador, só que a prioridade de Maximiano está em continuar em Alvalade em 2018/19.



Na temporada passada, o jovem das camadas de formação do clube foi o terceiro guardião do plantel, atrás de Rui Patrício e Salin. Foi titular nos juniores e fez ainda alguns jogos na equipa A, trabalhando toda a época com Jorge Jesus no plantel principal.



No treino diário José Peseiro contou ainda com mais dois reforços: Jovane Cabral, dos sub-23, e Bruno Paulista, que regressa após empréstimo ao Vasco da Gama.