Marta Soares fala de perseguição a Bruno de Carvalho

Em declarações ao jornalista da Antena 1, David Carvalho, o presidente do órgão máximo do clube leonino disse não entender as ações de perseguição contínua a que tem sido sujeito Bruno de Carvalho.



O caso do “túnel de Alvalade” conheceu mais um capítulo com o conhecimento dos castigos aplicados aos presidentes do Sporting (Bruno de Carvalho) e do Arouca (Carlos Pinho).



O líder do Sporting foi punido com seis meses de suspensão e quase 12 mil euros de multa enquanto o timoneiro do Arouca recebeu um castigo de 20 meses e 30 mil euros de multa.



Os dois dirigentes já revelaram a intenção de recorrer desses castigos.



Bruno de Carvalho já revelou que lutará até às últimas consequências para limpar a sua imagem.



Os responsáveis do Arouca entendem que ficou provado que foi expelido algo da boca do presidente do Sporting.



Carlos Pinho presidente do Arouca foi acusado de incitamento à indisciplina e agressão a um assistente de recinto desportivo.



O clube do distrito de Aveiro pondera recorrer igualmente do castigo.



Os factos remontam a 6 novembro de 2016, data da vitória do Sporting sobre o Arouca (3-0) na 10ª jornada da I Liga portuguesa de 2016/17, após a qual Bruno de Carvalho e Carlos Pinho se desentenderam na zona dos balneários do Estádio José Alvalade.



O Arouca acusou o Bruno de Carvalho de ter cuspido na cara de Carlos Pinho, enquanto o Sporting refutou a acusação e disse que o líder do clube visitante tentou agredir o presidente leonino.