Matheus Nunes deixa Sporting e assina pelo Wolverhampton

"O Wolves concluiu a contratação do muito reputado internacional português Matheus Nunes, proveniente do Sporting, por uma verba recorde do clube. Os dinâmico médio, de 23 anos, que nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil, assinou por cinco épocas, com mais uma de opção, terminando assim a sua passagem de sucesso por Lisboa", refere o comunicado divulgado pelo Wolverhampton.

O médio de 23 anos chega à Premier League depois de duas temporadas como titular do Sporting, juntando-se nos `wolves` aos seus compatriotas José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence, Gonçalo Guedes e Chiquinho, num conjunto que é treinado por outro português, Bruno Lage.

"Estou muito entusiasmado. Por mim, jogava já amanhã, mas não posso porque o nosso próximo jogo é no sábado [com o Tottenham, para a Liga inglesa], mas estou ansioso por fazê-lo. [O que o convenceu a assinar] Foi o clube em si. Além disso, falei com alguns colegas que jogam comigo na seleção nacional. O treinador também, ele queria-me muito e eu queria jogar na Premier League. Acho que é o passo certo para mim e estou muito feliz por estar aqui", afirmou Matheus Nunes, em declarações publicadas no site oficial dos `wolves`.

O médio internacional luso confessou que "há muito tempo" que gostaria de jogar naquela que considerou ser "a melhor liga do mundo" e revelou a conversa que manteve com Bruno Lage.

"Queria saber o que o `mister` espera de mim e é bom saber que ele deposita muitas expetativas em mim, que acredita em mim. Isso faz com que eu tenha muita vontade de trabalhar no duro e provar que ele está certo. Quero ajudar o clube a alcançar os objetivos e tentar atingir o lugar mais acima possível na classificação", referiu Matheus Nunes.

Até ao momento, o Sporting não emitiu publicamente qualquer informação sobre a transferência do médio, nem sobre os valores envolvidos no negócio, que, segundo as imprensas portuguesa e britânica, foi fechado por cerca de 45 milhões de euros, mais cinco milhões por objetivos.

Nascido no Brasil, Nunes chegou a Portugal ainda com idade adolescente e fez a sua formação no Ericeirense, antes de rumar ao Estoril Praia e, depois, ao Sporting.

No emblema de Alvalade, no arranque da nova temporada, frente ao Rio Ave, o médio alcançou a meta dos 100 jogos com a camisola da equipa principal dos `leões` e marcou um dos golos do triunfo da sua equipa (3-0).

As boas exibições no Sporting chamaram a atenção do selecionador Fernando Santos, com Matheus Nunes a ter para já oito internacionalizações e um golo pela formação das `quinas`.