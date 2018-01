Montero regressa para jogar ao lado de Bas Dost

RTP 16 Jan, 2018, 23:19 / atualizado em 17 Jan, 2018, 08:46 | Sporting

Já está encontrado quem vai «emparelhar» com Bas Dost, é o regresso do colombiano a Alvalade. Fredy Montero, 30 anos, alinhava no Vancouver Whitecaps, tendo feito 15 golos em 39 jogos, no campeonato dos Estados Unidos.



Em dois anos e meio de «leão» ao peito, Montero apontou 37 golos.



O Colombiano saiu do Sporting em janeiro de 2016, rumo ao Tianjin Teda (na primeira época do Jorge Jesus).



