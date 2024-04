Novas ações da Sporting SAD resultantes dos VMOC admitidas em bolsa sexta-feira

Em causa estão 134.990.453 de ações representativas da SAD 'leonina', correspondentes a 66,83% do capital social, que têm um valor unitário de um euro, e que representam os dois capitais sociais feitos em 31 de julho de 2022 (83.571.872 ações) e em 15 de fevereiro de 2024 (51.418.581 ações), segundo a informação disponível na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



"Foi solicitada a admissão à negociação das ações no mercado regulamentado Euronext Lisbon, sendo previsível que a mesma venha a ocorrer em 19 de abril de 2024", lê-se no prospeto hoje divulgado pelos 'verde e brancos' através do regulador do mercado de capitais português.



As VMOC remontam à liderança de José Eduardo Bettencourt, que recorreu a este instrumento em 2011 para injetar 55 milhões de euros na SAD 'leonina', com um prazo de validade até 2016, num processo que foi depois renegociado por Bruno de Carvalho e Frederico Varandas.