Nuno Almeida arbitra FC Porto - Sporting

O árbitro da Associação de Futebol do Algarve vai ser auxiliado por Pedro Felisberto e Hugo Ribeiro, enquanto Artur Soares Dias será o videoárbitro. Miguel Nogueira será o quarto árbitro e João Bessa Silva o assistente do VAR.Este vai ser o sexto encontro que Nuno Almeida arbitra entre ‘leões’ e ‘dragões’ e o segundo esta temporada, depois de ter estado na vitória caseira do Sporting, por 2-0, na primeira volta da I Liga, num encontro em que Pepe, do FC Porto, foi expulso.Nos dois encontros arbitrados pelo algarvio em casa do FC Porto, os ‘dragões’ saíram vencedores, no início da I Liga 2022/23, por 3-0, e na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de 2021/22, por 1-0.Os outros dois clássicos entre as duas equipas dirigidos por Nuno Almeida terminaram com empates, a um golo na I Liga de 2021/22 e a zero na meia-final da Taça da Liga de 2017/18, na qual os ‘leões’ triunfaram nos penáltis.Nuno Almeida, de 48 anos, chega ao clássico da 31.ª jornada após ter estado na polémica receção do Desportivo de Chaves ao Estoril Praia, que esteve interrompida após a invasão de campo por parte de alguns adeptos flavienses, da qual resultou a expulsão de dois jogadores ‘canarinhos’, por agressões a espetadores.O Sporting lidera o campeonato com 80 pontos, mais 18 do que o FC Porto, e visita o Estádio do Dragão no domingo, numa partida com início marcado para as 20:30, um dia depois de o Benfica, segundo, com 73, receber o Sporting de Braga, quarto, em igualdade com os ‘azuis e brancos’.No Estádio da Luz, às 18:00 de sábado, João Pinheiro, da associação de Braga, vai arbitrar o encontro entre ‘águias’ e ‘arsenalistas’, com Hugo Miguel como VAR.