Nuno Mendes tem entorse no tornozelo esquerdo e falha treino do Sporting

De acordo com os `leões`, o treinador Rúben Amorim não pôde contar com Nuno Mendes, enquanto o lateral direito espanhol Pedro Porro, a contas com uma luxação numa articulação do joelho direito, já fez "treino condicionado no relvado".

Na quinta-feira, a equipa volta a treinar na Academia de Alcochete, às 10:00, e ao final da tarde, às 18:30, no Auditório do Estádio, o treinador Rúben Amorim fará a habitual conferência de imprensa de antevisão dos jogos.

O Sporting, que no sábado iniciou a época com a vitória na Supertaça diante do Sporting de Braga, por 2-1, defende na I Liga o título conquistado em 2020/21, numa temporada em que colocou fim a um `jejum` de 18 épocas.

O arranque do campeonato acontece na sexta-feira, com o Sporting a receber o Vizela, equipa promovida da II Liga, a partir das 20:15, no Estádio José Alvalade, em jogo com arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.

Ainda na primeira jornada, o Benfica visita no sábado o Moreirense, e o FC porto recebe no domingo o Belenenses SAD, com ambos os jogos a terem início marcado para as 18:00.