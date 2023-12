Paulinho não prescinde da vitória frente ao Sturm Graz

Eis as questões colocadas ao avançado dos "leões".





Tudo definido mas há sentido de responsabilidade? "Sim, apesar de não alterar na tabela é importante voltar a ganhar pois é bom para o grupo".



Que impacto tem o jogo com o FC Porto nesta altura? "Nenhum, não está na equação. Só pensamos em ganhar amanhã pois temos de estar motivados todos os dias"



Quais as dificuldades que espera? "É uma equipa fisicamente forte com jogadores rápidos. Todos os jogos têm uma história diferente e temos de saber como encaixar na equipas deles".



Perdeu espaço com Gyökeres? "Tenho de trabalhar da mesma forma, no máximo. Exige mais de nós e faz bem à equipa, temos de estar preparados e para isso é preciso trabalhar no máximo".



Melhorou com Gyökeres. Prefere jogar com ele ou ser a referência? "O que prefiro é jogar. A posição não é muito importante, até já joguei na baliza (risos); sinto-me bem em qualquer posição"



Pensamento mesmo longe do clássico? "Vamos meter o pé de certeza absoluta e sem pensar em mais nenhum jogo. Um mau jogo amanhã é mau para o clube. Vamos entrar para ganhar e todos no limite"