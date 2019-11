Presidente do Sporting distinguido dirigente do ano pelo Grupo Stromp

Frederico Varandas, que está na presidência do clube ‘leonino’ há pouco mais de um ano, recebe o galardão para melhor dirigente na gala da 56.ª edição.



Dos 41 premiados, 14 foram por escolha do Grupo Stromp e 27 por inerência, considerando os títulos europeus e mundiais alcançados pelo Sporting e pelos seus atletas em representação de Portugal no último ano.



Quanto à polémica que se instalou à volta das atribuições, o Grupo apenas deu conta que “tem conhecimento da especulação e lamentou as falsidades que foram propaladas”, referindo-se aos “pretensos resultados de votações efetuadas no seio do Grupo”.



Os prémios Stromp serão entregues a 18 de dezembro.



Lista de premiados da 56.ª edição dos Prémios Stromp, do Sporting:



- Atletas do ano: Jorge Fonseca (Judo) e Fernanda Silva (Voleibol)



- Futebolista: Bruno Fernandes (futebol)



- Revelação: Tomás Silva (futebol) e Erick Mendonça (futsal).



- Academia: Joel Fernandes (futebol).



- Técnico: Paulo Freitas (hóquei em patins), Nuno Dias (futsal) e Pedro Soares (judo).



- Dirigente: Frederico Varandas (Presidente do Sporting)



- Seccionista: João Alves (hóquei em patins)



- Especial: Jorge Maria (funcionário do clube)



- Saudade: Rui Jordão (antigo futebolista)



- Dedicação: Nélson Pereira (antigo futebolista e treinador de guarda-redes)



- Mundial: Ângelo Girão (hóquei em patins), Diogo Ganchinho (ginástica de trampolins), Diogo Abreu (ginástica de trampolins), Pedro Ferreira (ginástica de trampolins), João Vieira (atletismo), Naide Gomes (atletismo), André Santos (Kickboxing), Ricardo Fernandes (Kickboxing), Carolina Duarte (atletismo) e Carolina Paim (atletismo).



- Europeu: Equipa feminina atletismo corta mato; Equipa feminina atletismo pista; Equipa masculina atletismo corta mato; Equipa masculina futsal; Equipa masculina de hóquei em patins; Equipa masculina de goalball; Equipa feminina de goalball; Equipa masculina de judo; Madjer, Belchior, Rui Coimbra e Tiago Petrony (futebol de praia); Nuno Pereira (atletismo); Wilsa Gomes (judo); Diogo Carvalho (ténis de mesa); João Soldado (ténis de mesa adaptado); João Vaz (natação adaptada);