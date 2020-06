Resumo: Míssil de Jovane garante vitória do Sporting sobre o Paços de Ferreira

O árbitro portuense Rui Costa ainda assinalou grande penalidade a favor do Paços de Ferreira, aos 68 minutos, a castigar uma alegada falta de Borja sobre João Amaral, contudo, após a visualização das imagens, recuou na decisão.Os 'leões' entraram mais fortes, com o domínio de bola e a procurar jogar em largura, mas foi necessário esperar quase até aos ultimos minutos para ver uma ocasião de golo, digna desse registo. Aos 38 minutos, Vietto lança a bola para as costas de Maracás, onde apareceu Sporar, que depois de uma corrida de uns 20 metros rematou de forma desenquadrada.Na segunda parte, o rendimento das equipas melhorou. O jogo tornou-se mais rápido, a bola a passar mais tempo junto das grandes áreas, mas ainda assim o golo teimava em aparecer.

Foi necessário recorrer a um 'tiro' de bola parada para o Sporting inaugurar o marcador, aos 64 minutos. Um livre batido com violência bate na barra, entrou e saiu da baliza. Na recarga, Matheus Nunes empurrou para o fundo das redes, mas a bola já tinha ultrapassado a linha de golo.















O árbitro portuense Rui Costa ainda assinalou grande penalidade a favor do Paços de Ferreira, aos 68 minutos, a castigar uma alegada falta de Borja sobre João Amaral, contudo, após a visualização das imagens, recuou na decisão.















Na ponta final, os comandados de Pepa tudo fizeram para chegar ao empate, mas nem com os sete minutos de compensação conseguiram introduzir a bola na baliza do Sporting, equipa que viu Jovane Cabral, à entrada da pequena área, a rematar à trave da baliza de Ricardo Ribeiro, aos 90+7.







Com este triunfo, o Sporting divide o terceiro lugar do campeonato em igualdade com o Sporting de Braga, com 46 pontos, embora os bracarenses tenham um jogo menos, uma vez que recebem este sábado o Boavista.



Já o Paços de Ferreira, permanece na 16.ª e antepenúltima posição, com 25 pontos, cinco acima da linha de despromoção.







Veja o resumo da vitória pela margem mínima do Sporting sobre o Paços de Ferreira.