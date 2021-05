Rúben Amorim afirma que Sporting vai à Luz para vencer e não para festejar

"O que queremos é ganhar mais um jogo, não vamos para lá festejar nada. Vamos para jogar a sério e aproveitar para ver coisas. Com isto não é inventar e desvalorizar o jogo, mas queremos aproveitar todos os minutos que temos para crescer. Não vamos lá com o cabelo pintado, vamos lá para vencer", afiançou, em conferência de imprensa.

Depois do título, arrebatado na receção ao Boavista (1-0), 19 anos depois do último troféu, Rúben Amorim assegurou que o Sporting precisa agora de "ver soluções e preparar o próximo ano", tendo ainda o objetivo de terminar o campeonato invicto.

"Já passou a festa, agora queremos mais e temos de continuar a construir o futuro. Ganhámos o título nacional, demos passos importantes, mas ainda há passos para dar. Foi uma grande festa, o clube é realmente enorme, mas queremos mais", realçou.

Os jogadores regressaram aos treinos "muito contentes, mas sem grande euforia", com noção da importância de um dérbi: "Eles sabem que as limitações ainda estão lá. Não é por ganhar um título que está tudo bem. Queremos ainda mais ganhar".

"Há menos pressão em termos de resultado, mas o Sporting tem sempre de entrar para vencer. No ano passado, estávamos a lutar por um objetivo e o Benfica não, mas perdemos com um golo aos 88 minutos muito festejado pelo Benfica. Vamos tentar retribuir da mesma moeda", recordou, pretendendo construir um `leão` competitivo.

Rúben Amorim lembrou que já garantiram um título "que ninguém pensava" e, apenas por isso, já entraram "na história do Sporting", preferindo "afastar o ego" da busca do recorde de invencibilidade para "preparar o futuro, que é ser competitivo todos os anos", pois ainda há "um atraso em relação aos rivais e um título não muda isso".

Em relação à recusa do Benfica em fazer uma guarda de honra aos campeões, Rúben Amorim considerou que "não é uma tradição em Portugal" e "toda a gente assinalou o título como justo", o que é "o mais importante", tendo explicado ainda que Jorge Jesus enviou uma mensagem ao presidente Frederico Varandas a congratular o Sporting.

"Ao contrário do que pensam, não tinha uma relação tão próxima com o `mister` Jesus. Trabalhei com ele [no Belenenses e no Benfica], mas nunca fomos de trocar mensagens. O `mister` mandou ao presidente, portanto mandou a todos nós", contou.

Instado a escolher entre os títulos no Benfica, como jogador, e este no Sporting, Rúben Amorim ressalvou que "são títulos diferentes" e que "não há comparação", mas que, "por ser treinador, por ser o primeiro e por ser com 19 anos de diferença, foi um título com muito significado", tendo "um sabor diferente" e com "mais responsabilidade".

O já campeão Sporting, ainda invicto, com 82 pontos, visita no sábado o Benfica, terceiro classificado, com 70, em jogo da 33.ª e penúltima ronda da I Liga de futebol, às 18:00, no Estádio da Luz, com arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.