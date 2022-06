Rúben Amorim orienta primeiro treino do Sporting da época 2022/23

Na sessão orientada pelo técnico ‘leonino’ estiveram presentes os futebolistas Antonio Adán, André Paulo, Diego Calai, Pedro Porro, Ricardo Esgaio, Luís Neto, Jeremiah St. Juste, Chico Lamba, José Marsà, Eduardo Quaresma, Matheus Reis, Flávio Nazinho, Nuno Santos, Dário Essugo, Renato Veiga, Daniel Bragança, Mateus Fernandes, Paulinho, Rodrigo Ribeiro, Pedro Gonçalves, Fatawu, Marcus Edwards, Geny Catamo e Bruno Tabata.



De salientar o primeiro treino do central neerlandês Jeremiah St. Juste, contratado esta época pelo Sporting aos alemães do Mainz, e a ausência do jovem lateral Gonçalo Esteves da sessão da tarde, ele que tem sido apontado como possível reforço do Estoril Praia, por empréstimo dos ‘leões’.



Ausentes estiveram os jogadores que representaram as respetivas seleções nacionais, os quais se apresentarão mais tarde.



Para terça-feira de manhã está agendada nova sessão de trabalho na Academia.