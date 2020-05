Rúben Amorim prepara o Sporting de 2020/2021

O assunto surge referido nas edições dos jornais desportivos desta segunda-feira e dá conta das ideias do jovem técnico.



Borja e Doumbia são dois jogadores que estão na porta de saída. O primeiro mostra dificuldades em fazer toda a lateral esquerda como pretende o treinador enquanto o segundo parece com dificuldades no momento da construção de jogo.



Desta forma o clube de Alvalade tentará recuperar os sete milhões investidos na dupla (3,2 em Borja e 3,8 em Doumbia), e com esta verba procurar no mercado dois futebolistas que interpretem o modelo de jogo de Rúben Amorim.



Para além destes dois casos o Sporting procurará precaver-se com a aquisição de um defesa central, dada a indefinição em relação à continuidade de Mathieu.



Por outro lado os “leões” pensam na aquisição de um médio defensivo que possa disputar o lugar com Battaglia.