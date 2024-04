Rúben Amorim procura definir o futuro em Inglaterra

Ruben Amorim regressou de Londres à 1h09 da última madrugada, em voo privado. Saiu sozinho pela porta principal.

Chegou bem disposto, cheio de sorrisos e vazio de declarações, como testemunhou o jornalista da RTP, João Pedro Mendonça.











O treinador do Sporting tem sido associado a clubes ingleses, sendo que um dos últimos a ser referido é o West Ham.





De acordo com diversos setores da comunicação social britânica já estão a decorrer negociações entre o treinador do Sporting e o emblema inglês mas Julen Lopetegui, antigo técnico do FC Porto, também está na lista do West Ham.





Na chegada a Lisboa o treinador do Sporting remeteu-se ao silêncio, tendo apenas dito "até sábado", que é quando fará a antevisão ao clássico com o FC Porto, agendado para domingo, a contar para a 31.ª jornada da Liga.







Rúben Amorim olha para o West Ham como o emblema perfeito para entrar em Premier League por ter boas condições, estabilidade financeira, um estádio moderno e pressão desportiva q.b..





Se chegar a acordo com os "hammers", algo que nesta altura ainda não é um dado adquirido, Amorim terá liberdade para construir um plantel à sua imagem.





O West Ham segue no oitavo lugar da Premier League, luta pela qualificação europeia e é treinado desde 2017 por David Moyes, cujo contrato expira em junho e conquistou a Conference League em 2023.