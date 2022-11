Rúben Amorim renova com Sporting até 2026

Numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD "leonina", liderada por Frederico Varandas, dá nota da renovação do vínculo "por mais duas épocas desportivas, ou seja, até 30 de junho de 2026".



Amorim, de 37 anos, conquistou a I Liga em 2021, quebrando o jejum de 19 anos dos leões, somando-lhe uma Supertaça Cândido de Oliveira e duas Taças da Liga.



Este ano, o emblema lisboeta é quarto classificado no campeonato, foi eliminado da Taça de Portugal, prepara-se para arrancar a participação na Taça da Liga e caiu para a Liga Europa, após a fase de grupos da Liga dos Campeões.





O Sporting, de forma original, anunciou nas redes sociais a renovação do vínculo de Rúben Amorim com o clube.