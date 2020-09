SAD do Sporting aprova contas e rejeita destituição de Varandas

O requerimento acabou por ser rejeitado pelo presidente da mesa da Assembleia Geral, Bernardo Diniz de Ayala.A reunião magna da SAD do Sporting contou com 94,19% do capital presente, depois de admitida a Holdimo, maior acionista privado, e prolongou-se pela noite dentro, com todos os pontos da ordem de trabalhos aprovados.O clube já informou que foram aprovados todos os pontos da ordem de trabalhos.Eram cinco os pontos na ordem de trabalhos, entre eles a aprovação das contas de 2019/20 e a ratificação da decisão de cooptar André Bernardo como membro do conselho de administração até final do mandato em curso.

A SAD do Sporting apresentou um saldo positivo no referido exercício na ordem dos 12,5 milhões de euros.







Os elementos de administração “renunciariam ao valor que (…) correspondesse a um aumento de vencimento por comparação com o exercício de 2018/19, a exemplo do que declararam também quanto ao exercício de 2019/20. A comissão de acionistas tomou nota dessa declaração. Essa renúncia fica aqui registada e vale para o exercício de 2020/21”, lê-se no comunicado enviado à CMVM.