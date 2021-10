"Se queremos continuar na Champions, temos de começar a somar pontos", afirma Adán

“O nosso único pensamento é somar os primeiros três pontos na Liga dos Campeões e confirmar a evolução que a equipa tem tido na competição. Se queremos continuar na Champions, é importante começarmos a somar pontos a partir de amanhã [terça-feira]”, disse Adán, em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Besiktas, na terça-feira.



Ainda assim, o guardião espanhol lembrou que “ainda falta disputar mais de metade dos jogos” da fase de grupos, pelo que o Sporting “ainda tem muito a dizer nesta Champions”, após duas derrotas com Ajax (5-1), em casa, e Borussia Dortmund (1-0), fora.



“A experiência nesta competição é muito importante. As grandes equipas da Europa, as que chegam às fases finais, são quase sempre as mesmas. Isso é importante para qualquer clube. Nós temos muitos jovens. Alguns, é mesmo a primeira vez que participam nesta prova, mas tentamos fazer face a isso com vontade e ambição”, referiu.



De acordo com Adán, o Sporting vai defrontar um adversário que “tem grandes jogadores e muito boas individualidades”, algumas das quais com capacidade para “fazer a diferença”.



“O Besiktas tem grandes individualidades, mas olhamos para o adversário enquanto equipa e pelo histórico que tem nesta competição. É o campeão turco, uma equipa compacta. O Pjanic é um dos grandes jogadores que eles têm e pode fazer a diferença. Espera-nos um desafio muito complicado”, observou.



Com contrato a terminar no final desta temporada, Adán confessou que se sente feliz em Alvalade e manifestou a intenção de renovar o vínculo com os ‘verdes e brancos’.



“Todos sabem a minha vontade em estar aqui, o quão feliz estou nos Sporting e em Lisboa, tal como a minha família. Isso é muito importante para o futuro. A renovação não depende só de mim, depende também do Sporting. Ainda faltam muito meses até terminar o contrato, mas há uma ótima relação com o clube para que possamos continuar a ligação”, revelou.



Sporting e Besiktas, ambos ainda sem qualquer ponto conquistado no Grupo C, jogam na terça-feira, a partir das 17:45 (hora de Lisboa), em Istamul, num encontro que será dirigido pelo árbitro esloveno Slavko Vincic.