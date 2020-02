Silas quer Sporting a fazer golos na Turquia diante de Basaksehir "diferente"

"Pensamos que eles vão apresentar-se num sistema diferente, com jogadores que não apresentaram aqui (na primeira mão), inclusive o Robinho. Vão estar diferentes daquilo que foi o primeiro jogo", declarou o técnico 'leonino' à televisão ao clube.



Silas defende que a vantagem (3-1) obtida na partida da primeira mão, no Estádio José Alvalade, vai "obrigar" o atual líder do campeonato turco a "expor-se mais".



Criar oportunidades no Estádio Fatih Terim e materializá-las em golos foi o mote dado por Silas.



"A nossa ideia é chegar lá e fazer golos. Não sofrer golos cedo e tentar marcar. Acho que vamos criar muitas ocasiões. É importante chegar e fazer um golo", frisou.



Sobre o bom momento do reforço de inverno Sporar, Silas não se mostrou surpreendido pelos dois golos já apontados pelo avançado esloveno.



"Sporar é um jogador que faz golos. Se formos ver a história tem sempre feito muitos golos e vai continuar a fazer, porque normalmente faz. Como nós criamos muitas ocasiões o normal é que os golos apareçam", defendeu.



O Sporting, que na primeira mão venceu os turcos por 3-1, defronta o Basaksehir no Estádio Fatih Terim, pelas às 17:55 (hora de Lisboa), num jogo que será arbitrado pelo espanhol Antonio Mateo Lahoz.