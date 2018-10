Sousa Cintra digeriu mal a derrota em Portimão

Rui Mendes - RTP Comentários 09 Out, 2018, 14:17 | Sporting

Sousa Cintra esteve à frente dos destinos do Sporting antes de Frederico Varandas | Lusa

O antigo presidente do Sporting Sousa Cintra ficou surpreendido com o resultado em Portimão, derrota por 4-2, acrescentando que "nunca tinha acontecido na história do Sporting levar quatro em Portimão".













Depois da derrota em Braga e do empate na Luz, o Sporting conquistou apenas um ponto em nove possíveis, nos últimos três jogos realizados longe de Alvalade a contar para o campeonato. Por isso mesmo Sousa Cintra deixa um recado aos jogadores e, claro, a José Peseiro. "É momento de união", acrescentou.







Ao lado do Sporting, sem dizer taxativamente se está ao lado de José Peseiro, Sousa Cintra disse que "não vale a pena agora estar a crucificar o homem, o que interessa é pensar no futuro".







E agora para reverter esta situação Sousa Cintra pede união para os próximos jogos. "Agora temos que pensar nos próximos jogos, daqui para a frente pensar só em vitórias", disse, acrescentando que este desaire sirva de exemplo para o futuro.







Um dos mais recentes casos que abalou o plantel leonino foi o afastamento de Nani. Ora, questionado sobre esse caso, Sousa Cintra respondeu que esse episódio "já faz parte do passado".





Sousa Cintra conseguiu que alguns jogadores que tinham rescindido voltassem atrás com a decisão e estivessem agora a representar o Sporting, mas não foi possível fazê-lo, por exemplo, com Rui Patrício e Gelson Martins. Sobre este assunto, Sousa Cintra acredita que Frederico Varandas vai resolver tudo da melhor forma a favor do Sporting.







Nesta entrevista à Antena 1, Sousa Cintra desmente ainda que tenha sido agredido por algum sportinguista que fosse contra a Comissão de Gestão.





Declarações de Sousa Cintra entrevistado pelo jornalista da Antena 1 Nuno Matos.