Sousa Cintra diz que as claques fazem falta aos clubes

O antigo presidente do Sporting, apesar do confronto que tem existido entre a direção e algumas claques do clube de Alvalade, considera que os grupos organizados fazem falta aos clubes.

Após os incidentes do passado sábado no jogo de futsal que forçou à escolta policial ao presidente e outros dirigentes, a direção do clube de Alvalade resolveu quebrar com efeitos imediatos o protocolo celebrado com as claques a 31 de julho.



A Torcida Verde e a Brigada Ultras Sporting estão fora deste desaguisado.



Sousa Cintra admite, em declarações ao jornalista José Carlos Lopes, que “as claques devem ter um papel mais civilizado com respeito pelo clube mas fazem parte dos clubes”.



O antigo líder dos “leões” lembra que quando foi presidente “sempre tive a melhor relação com eles. Quando alguma coisa corria menos bem conversávamos”.



Mas Sousa Cintra mas desiste da sua ideia: “As claques são importantes na alegria dos clubes e no entusiasmo que projetam nas agremiações”.



A concluir disse que lamenta o que tem acontecido “porque o Sporting precisa de paz e tranquilidade, tem de haver compreensão mútua”.