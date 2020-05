Sporting devolve aos sócios valor dos restantes jogos em Alvalade

Além desta opção, o clube lisboeta possibilita aos sócios, que vão falhar os encontros no Estádio José Alvalade, diante do Paços de Ferreira, Tondela, Gil Vicente, Santa Clara e Vitória de Setúbal, “o reembolso do valor na proporção dos jogos não usufruídos”, uma via que deve ser solicitada entre o dia 01 de agosto de 2020 e o dia 30 de setembro de 2020.



Já quem pretenda receber o valor dos cinco jogos através de um voucher, esse terá a validade até 30 de junho de 2021, e pode “ser utilizado na aquisição de produtos oficiais do clube ou na aquisição de bilhetes para jogos futuros”, sendo que o pedido pode ser efetuado a partir de 01 de junho de 2020 e até 30 de setembro.



O Sporting dá conta ainda de outra opção para os seus associados, para aqueles que não pretendam “não pretendam reaver o valor proporcional”, bastando apenas a “não reclamação das alternativas referidas”.



A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) divulgou hoje o calendário das últimas 10 jornadas da edição 2019/20 da I Liga portuguesa, que vão ser disputadas em estádios à porta fechada, devido à pandemia de covid-19.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas - Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.