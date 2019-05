Sporting. Dias Ferreira aplaude conquistas mas pede calma

O ex-candidato à presidência faz um balanço muito positivo do que foi a época desportiva para o clube de Alvalade no conjunto do futebol e das outras modalidades desportivas.



Para além da conquista da Taça da Liga e da Taça de Portugal, em futebol, os “leões” obtiveram esta época conquistas internacionais muito significativas em modalidades como o futsal, hóquei em patins e atletismo.



Dias Ferreira, em declarações ao jornalista Fernando Eurico, falou do futebol para dizer que na sua opinião a SAD deveria fazer um esforço para manter os melhores jogadores e porventura contratar duas ou três mais-valias que fizessem a diferença.



Contudo, o carismático sportinguista considerou que apesar da ambição estar sempre em alta, tudo deve ser avaliado e feito com calma para não prejudicar o equilíbrio necessário para que o Sporting possa prosseguir o seu caminho sem sobressaltos.