Sporting disputa quatro particulares de pré-temporada na Suíça

Lusa 20 Jun, 2017, 15:15 | Sporting

Segundo a organização do 'Festival de Futebol dos Alpes', os 'leões' são uma das 12 equipas integradas no torneio.



O Sporting enfrenta os turcos do Fenerbahçe no dia 12 de julho, em estádio ainda a designar, um dia antes de defrontar os espanhóis do Valência, em Martigny.



No dia 15 de julho, em Portalban, os 'verdes e brancos' jogam com os campeões suíços Basileia, com o último jogo agendado para dia 18, frente aos franceses do Marselha.