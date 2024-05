Sporting e FC Porto disputam Supertaça a 3 de agosto

A partir das 20:15, o Estádio Municipal de Aveiro volta a ser palco da discussão do primeiro troféu da época, o que acontecerá pela quinta vez consecutiva.



O Sporting procura o 10.º troféu, na 12.ª participação, enquanto o FC Porto tentará a sua 24.ª conquista, à 34.ª presença.



Esta é a primeira vez que leões e dragões se vão defrontar em Aveiro, sendo que não se encontram na Supertaça desde 2008. Será o 250.º embate da história do futebol português entre dois dos seus maiores símbolos.



Nos anteriores quatro confrontos entre ambos, o Sporting superiorizou-se sempre, num terceiro jogo nas edições de 1994/95 e 1999/2000 e num embate único em 2006/07 e 2007/08, respetivamente em Leiria e Algarve, respetivamente.



O FC Porto é a equipa com mais troféus (23), seguido de Sporting e Benfica, ambos com nove, enquanto o Boavista tem três êxitos e o Vitória de Guimarães um.