Sporting inicia caminhada em Graz com os `olhos` no acesso direto aos `oitavos`

No Stadion Graz Liebenau, a partir 21h00 (20h00 em Lisboa), os ‘leões’ vão ter pela frente um opoente que nunca passou a fase das 'poules' desta prova, e que, juntamente com os polacos do Raków Czestochowa, são aqueles com menos argumentos para almejar seguir em frente.



A Atalanta, de Itália, é o grande adversário dos ‘verdes e brancos’ no grupo, em que o segundo colocado assegura presença no play-off de acesso aos 'oitavos'.



Contra clubes da Áustria, o Sporting soma sete vitórias contra seis derrotas e dois empates, com o histórico em solo austríaco a não ser favorável (dois empates e cinco derrotas), sendo que, em Graz, os ‘leões’, que são segundos na I Liga, em igualdade pontual com o líder Boavista, vão encontrar um conjunto que também vive uma boa fase, já que é segundo classificado no campeonato.



A equipa orientada por Christian Ilzer não conta com nomes conhecidos e terminou a última Bundesliga austríaca no segundo posto, apenas atrás do decacampeão Salzburgo, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, e, já esta época, foi eliminada da ‘Champions’ pelo PSV Eindhoven, dos Países Baixos.



Nos outros grupos, a Roma, treinada por José Mourinho, defronta na estreia os moldavos do Sheriff Tiraspol, enquanto o Liverpool, seis vezes campeão europeu, desloca-se à Áustria para jogar com o LASK Linz.



Os neerlandeses do Ajax e os franceses do Marselha, antigos campeões europeus, enfrentam-se na ‘poule’ B, que tem o estreante nas competições europeias Brighton, de Inglaterra, oponente do campeão grego AEK Atenas.