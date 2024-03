Sporting já fez cair “citizens” e “gunners” nos “oitavos”

A formação leonina eliminou os "citizens" em 2011/12, com um triunfo em casa por 1-0 e uma derrota em Manchester por 3-2, qualificando-se pelos golos fora, e superou o Arsenal na época passada, com um 2-2 em casa e uma vitória por 5-3 nos penáltis em Londres, após 1-1 nos 120 minutos.Além dos dois "colossos" ingleses, o Sporting afastou, pelo meio, em 2017/18, os checos do Viktoria Plzen, e só "tombou" uma vez, na estreia, em 2009/10, superado pelo Atlético de Madrid nos golos fora (0-0 em Espanha e 2-2 em Alvalade).A Liga Europa teve a primeira edição em 2009/10 e os "leões" afastaram os ingleses do Everton nos 16 avos de final, antes de medirem forças com o Atlético de Madrid nos "oitavos".A eliminatória começou na capital espanhola e o Sporting conseguiu um heróico empate a zero, tendo em conta que jogou com 10 desde os 31 minutos, após o segundo amarelo a Grimi, e acabou com nove, face ao vermelho direto a Tonel, aos 89.Na segunda mão, os "leões" foram afastados com um empate a dois, muito por culpa do argentino Sergio "Kun" Agüero, que "bisou" (três e 33 minutos), de nada valendo os tentos de Liedson (19) e Anderson Polga (45+1). Os "colchoneros" ganhariam a prova.





O nono encontro do Sporting nos oitavos de final da Liga Europa está marcado para esta quarta-feira, pelas 17h45, no Estádio José Alvalade, frente aos italianos da Atalanta. A segunda mão realiza-se em 14 de março, em Bérgamo, pelas 20h00 (em Lisboa).