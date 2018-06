Sporting joga fase de grupos da `Champions` feminina na Croácia

Lusa Comentários 22 Jun, 2018, 16:42 / atualizado em 22 Jun, 2018, 16:44 | Sporting

A fase de qualificação decorrerá entre 07 e 13 de agosto e contará com a participação de 40 clubes.

As bicampeãs portuguesas vão disputar o acesso aos 16 avos de final com o Avaldsnes IL, da Noruega, o ZFK Dragon 2014, da Macedónia, e o ZNK Osijeck, da Croácia, que será o anfitrião do mini-torneio.

Os vencedores dos 10 grupos da fase de qualificação e os dois segundos classificados com melhor registo frente a primeiro e terceiro do respetivo grupo seguem para os 16 avos de final, juntando-se às 20 equipas automaticamente apuradas.

A final da Liga dos Campeões de futebol, competição da qual o Lyon venceu as últimas três edições, vai disputar-se em 18 de maio, no estádio do Ferencvaros, em Budapeste.

Na época passada, o Sporting, que se estreou na competição, terminou a fase de grupos na segunda posição, mas não conseguiu marcar presença nos 16 avos de final.