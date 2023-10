Sporting multado por uso de engenhos pirotécnicos em Graz

Fonte do emblema lisboeta confirmou à Lusa que os "leões" terão de pagar uma multa de 12.750 euros, mas, para já, poderão continuar a ter adeptos nas deslocações ao estrangeiro, nomeadamente no jogos da Liga Europa, em que ainda terão de atuar em Itália, frente à Atalanta, e na Polónia, perante o Rakow.Em Graz, o Sporting venceu o Sturm, por 2-1, na primeira jornada do Grupo B, em 21 de setembro, com os adeptos leoninos a recorrerem a engenhos de pirotecnia durante a sua presença no estádio, situação completamente proibida por parte da UEFA.Já na última temporada, pela mesma razão, o clube de Alvalade sofreu uma avultada multa de cerca de 50 mil euros por causa do comportamento dos adeptos na Dinamarca, no estádio do Midtjylland.A próxima deslocação da equipa de Rúben Amorim na Liga Europa está agendada para 26 de outubro, ao terreno do Rakow.