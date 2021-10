Sporting passa à ronda de elite da ‘Champions’ de futsal após vitória esmagadora

Os ‘leões’, que com este resultado também assumiram a liderança da 'poule', com seis pontos, tiveram um domínio avassalador sobre o adversário, fazendo quatro golos em cada uma das partes, e dispondo de várias oportunidades para tornar o resultado ainda mais categórico.



O Sporting, que é o atual campeão em título da prova, segue assim o mesmo caminho do Benfica, que, horas antes, também tinha conseguido a apuramento para a ronda de elite da ‘Champions’ de futsal, após derrotar os russos do Sinara Yekaterinburg, por 5-1.



Neste desafio, o conjunto 'leonino' teve uma entrada demolidora e, em menos de cinco minutos, cavou uma vantagem de dois golos, em jogadas em tudo semelhantes, que tiveram Alex Merlim como denominador comum.



O italiano fez duas assistências letais para que Cavinato, aos três minutos, e Ziicky, aos quatro, só tivessem de desviar para o golo ao segundo poste, dando uma confortável vantagem à equipa.



Do outro lado, o Atyrau foi em busca da reação e, aos sete minutos, por Erick Silva, teve duas boas chances, com o brasileiro a atirar uma bola poste e uma outra por cima, quando seguia isolado.



Mas, apesar da tentativa de resposta dos cazaques, o Sporting manteve-se por cima do jogo e com maior volume ofensivo, e já depois de Pauleta também ter atirado aos ferros da baliza adversária, o 3-0 surgiu sem surpresa, num remate de primeira João Matos, após canto cobrando por Alex Merlim.



A superioridade dos ‘leões’ foi vincada ainda antes do intervalo, com um golo especial, marcado pelo jovem Tiago Macedo, de apenas 17 anos, que se estreou a marcar na competição para fazer o 4-0.



Com a vantagem confortável, o Sporting regressou de descanso com um pouco menos de fulgor, dando oportunidade para que o adversário esboçasse uma reação e, num lance individual de Fukin, aos 24 minutos, reduziu o marcador.



No entanto, logo no minuto seguinte, o conjunto português repôs o volume da dianteira, desta feita por Caio Ruiz, que, desmarcado desde o meio-campo, superou dois adversários e desferiu um forte remate para o 5-1.



Aos 34, Cavinato assinou o ‘bis’, ao marcar o golo meio dúzia dos ‘leões’, perante um desconcertado conjunto cazaque, que, na tentativa minimizar os ‘danos’, passou a jogar com um guarda-redes adiantado, e acabou por dar espaço para que Waltinho e até o guarda-redes Bernardo Paçó aproveitassem o desequilibro para marcar de longe e fixar o 8-1 final



O Sporting ainda terá mais um duelo neste grupo 2, defrontado no sábado, os eslovenos do Dubovec, numa partida agendada para as 19h00.