Sporting passa aos "quartos" da Liga Europeia de andebol

Depois da vitória histórica (31-32) na Alemanha, o Sporting procurava novo triunfo no Grupo 4 frente ao Füchse Berlin, que lhe valesse o apuramento direto para os quartos de final.



A viver uma temporada brilhante até ao momento, com 19 vitórias consecutivas no campeonato e um registo notável a nível europeu, a formação orientada por Ricardo Costa entrou bastante determinada no pavilhão João Rocha, liderando a partida desde o início (4-3 aos cinco minutos), com o lateral Martim Costa (nove golos) a apontar o caminho.



Dois livres de sete metros falhados ainda refrearam o ímpeto inicial dos ‘verdes e brancos’, mas, aos 10 minutos, o Sporting vencia por 6-4, descolando depois para quatro golos de diferença (9-5), a maior vantagem no primeiro tempo.



A formação germânica foi, no entanto, dando provas da sua consistência individual e coletiva, nunca perdendo de vista o rumo da partida.



Apoiado fortemente pelo público presente no João Rocha e com o guarda-redes Leonel Maciel em destaque na baliza, o Sporting continuou na frente do marcador até perto do intervalo, mas o Füchse Berlin ripostou e igualou a contenda a 17 bolas.



Controlar na segunda parte



No recomeço, uma exclusão de dois minutos a Salvador Salvador e dois livres de sete metros permitiram ao Füchse Berlin passar para a frente do marcador (17-19).



No entanto, o Sporting voltou à carga com os "manos" Francisco Costa e Martim Costa em plano de evidência, reassumindo o comando da partida (22-20), com 10 minutos jogados no segundo tempo.



Os "leões" mantiveram uma toada intensa no ataque, com jogadas de grande recorte técnico, conseguindo gerir uma vantagem de três golos (27-24) a 10 minutos do fim e a cinco do termo do encontro (30-27).



Nos últimos instantes, o Füchse Berlin ainda tentou evitar o desaire, mas o Sporting não perdeu o foco e garantiu um triunfo que lhe valeu o apuramento para o quartos de final da prova, quando tem ainda um jogo para disputar frente ao Dínamo de Bucareste.