Sporting perde com a Atalanta e está eliminado na Liga Europa

O Sporting esteve a vencer, mas viu a Atalanta (2-1) virar o resultado em Bergamo e garantir o bilhete para os quartos de final da Liga Europa.Com a ausência de Morita, a aposta no meio-campo recaiu no recuar de Pedro Gonçalves, ligado a um dos grandes momentos do jogo.





Coates começou também do banco, em mais uma noite de muito trabalho para os "leões".





A Atalanta entrou forte e a querer marcar cedo, com o Sporting a ter dificuldades para tranquilizar e fugir às marcações individuais.





Scamacca, que travou vários duelos com Diomande, teve um momento de perigo cedo, enquanto Kolasinac quase faturava de cabeça.





Do outro lado, Victor Gyokeres tinha no compatriota Isak Hien um rival à altura e que muito dificultou a tarefa ao avançado.





A defesa da Atalanta não travou a vistosa tabela de Gyokeres com Pedro Gonçalves que deu no 0-1. No lance, o português lesionou-se e saiu do jogo.





Daniel Bragança entrou e o Sporting estabilizou até ao intervalo.





O início de segunda parte não foi feliz para o "leão". Logo a abrir, muita apatia defensiva e Lookman mais lesto que Ricardo Esgaio a finalizar ao segundo poste.





A equipa de Rúben Amorim reagiu à igualdade e conseguiu algumas aproximações a zonas de finalização.





A subida de linhas permitiu espaços que a Atalanta aproveitou, depois de uma recuperação de bola. Scamacca voltou a faturar contra a equipa portuguesa, vítima predileta nesta Liga Europa.





Até final, o Sporting foi em busca da eliminatória e teve oportunidades para, pelo menos, levar o jogo até ao prolongamento.