Sporting procura aumentar vantagem no terceiro lugar na receção ao Gil Vicente

Os "leões", que registam três vitórias consecutivas no campeonato e ainda não perderam com o técnico Rúben Amorim, vão procurar aproveitar a derrota do Sporting de Braga para aumentar a vantagem na luta pelo terceiro lugar.O Sporting está em terceiro, com 52 pontos, mais dois que os bracarenses, enquanto o Gil Vicente, que vem de uma vitória frente ao Desportivo das Aves, está em 11.º, com 33 pontos, seis acima da zona de despromoção.O jogo entre o Sporting e o Gil Vicente está agendado para as 21h15, no estádio José Alvalade, numa partida dirigida por Rui Oliveira.





Jogo de aflitos







No outro jogo do dia, o Belenenses SAD recebe o Tondela num duelo entre aflitos’ que será disputado na Cidade do Futebol, em Oeiras, casa da equipa lisboeta até ao final da época, e arbitrado por Rui Costa.





O Belenenses SAD está em 15.º, com 30 pontos, enquanto o Tondela é 16.º, com 29, estando com dois pontos de vantagem sobre o Portimonense (17.º), que é a primeira equipa em zona de despromoção.



O FC Porto, que venceu na deslocação a Paços de Ferreira (1-0), lidera o campeonato com 70 pontos, mais seis que o Benfica, derrotado na Madeira (2-0), e que viu o treinador Bruno Lage deixar o comando técnico da equipa, numa jornada que já confirmou a descida do Desportivo das Aves.