Sporting regressou aos treinos com titulares "em recuperação"

O treinador Rúben Amorim deixou os titulares do jogo, que os `leões` venceram por 2-1, em "treino de recuperação", mas o guarda-redes espanhol treinou no relvado com os restantes elementos do plantel.

Fora das opções continuou o lateral direito espanhol Pedro Porro, ainda a recuperar de uma luxação da articulação tíbioperoneal superior do joelho direito e que prossegue "tratamento".

Os campeões nacionais folgam na segunda-feira e regressam ao trabalho apenas na terça, na preparação da primeira jornada da I Liga de futebol, com a receção na sexta-feira ao PROMOVIDO Vizela (20:15).