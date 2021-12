Sporting repudia insultos racistas proferidos aos atletas da equipa de basquetebol

"O Sporting Clube de Portugal luta diariamente para a erradicação de comportamentos discriminatórios, entre os quais se encontra o racismo, e considera que acontecimentos como os que se viram em Oliveira de Azeméis são intoleráveis e não podem passar indiferentes e impunes", escreveu o emblema lisboeta, através de um comunicado divulgado no sítio oficial na Internet.

Os `leões` indicam que a Federação Portuguesa de Basquetebol e UD Oliveirense "devem preocupar-se em seguir o mesmo caminho, lutando por um desporto e por um mundo melhores".

Por fim, também as palavras proferidas pelo presidente da Oliveirense, Horácio Bastos, que considerou que o episódio "nada tem que ver com o racismo", merecem críticas por parte do Sporting.

Por sua vez, o extremo norte-americano Micah Downs, do Sporting, denunciou, através da rede social Twitter, o sucedido no pavilhão e questionou se e Federação irá tomar medidas.

"O que aconteceu esta noite foi nojento. Adeptos da Oliveirense gritaram e gesticularam numa atitude de racismo extremo. Chamaram os meus companheiros de macacos. O que vai fazer a este respeito a Federação Portuguesa de Basquetebol", escreveu.