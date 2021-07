Sporting vence Lyon e conquista Troféu Cinco Violinos

A equipa francesa foi a primeira a marcar, aos oito minutos, pelo francês Aouar, mas o Sporting deu a volta ao marcador ainda na primeira parte, com golos de Paulinho, aos 31, e Pedro Gonçalves, aos 35.Na segunda parte, Paulinho "bisou" na partida aos 49, com Slimani, de regresso ao estádio José Alvalade, a reduzir a desvantagem do Lyon, aos 90+3.

O campeão nacional continua assim sem qualquer derrota na pré-época, somando oito vitórias e um empate nos nove particulares disputados. Os ‘leões’ estão a preparar o primeiro jogo oficial da nova época, que será a disputa da Supertaça frente ao Sporting de Braga, em 31 de julho.