Sporting vence na Liga Europeia de andebol

Depois de na ronda anterior ter superado o Tatabanya, ficando em vantagem em caso de desempate no confronto direto com a equipa húngara, o Sporting entrou no jogo a saber que um triunfo lhe permitia o apuramento, depois da derrota do Tatabanya diante dos romenos do Constanta, que asseguraram o primeiro lugar.Frente à equipa polaca, a última do grupo, o Sporting revelou-se sempre superior, tendo chegado ao intervalo a vencer já por oito golos (17-9), diferença que foi aumentando ao longo da segunda parte, para terminar com uma vantagem de 13 tentos, assegurando o apuramento a uma ronda do termo da fase de grupos.A precisar de vencer e por uma larga diferença de golos (pelo menos oito), o Benfica, vencedor desta prova em 2022, não conseguiu superar o Nantes e acabou derrotado em casa pela equipa francesa, por 38-34, resultado que deixa os encarnados fora da corrida, enquanto os gauleses asseguraram a segunda vaga no Grupo A, juntamente com os alemães do Rhein-Neckar Löwen.Já sem hipóteses de seguir em frente, o ABC de Braga não desperdiçou a oportunidade de assegurar o terceiro lugar do grupo D, vencendo na receção aos eslovacos do Povazska Bystrica por 31-26.