Sporting vence na Liga Europeia de andebol

O Sporting impôs-se por 32-31 em casa do Füchse Berlim, detentor do troféu, graças a uma segunda parte de alto nível, e assumiu a liderança do Grupo IV da Ronda Principal da Liga Europeia de andebol.

Na partida da segunda jornada, a formação germânica dominou o primeiro tempo, chegando ao intervalo a vencer por 19-13, mas a reação dos "leões" surgiu no segundo tempo, permitindo-lhes alcançar um parcial de 19-12 e chegar à vitória.



O internacional português Martim Costa, autor de 12 golos, voltou a destacar-se num triunfo dos "leões", que, desta forma, impuseram a primeira derrota na presente edição da Liga Europeia ao Füchse Berlim, vencedor da competição na época passada, atual líder do campeonato germânico e vice-campeão mundial de clubes.



Uma semana depois de bater o Dinamo Bucareste (35-33), o Sporting somou a segunda vitória no mesmo número de jogos nesta "main round", liderando o Grupo IV, com seis pontos, os mesmo do Füchse Berlim, segundo colocado.



O Dinamo, que fez valer o fator casa perante o Constanta (33-23), está no terceiro lugar, com dois pontos, os mesmos dos compatriotas, que ocupam a quarta e última posição.



Na próxima jornada, agendada para 27 de fevereiro, os "leões" recebem o Füchse Berlim, enquanto o Dinamo Bucareste e o Constanta voltam a defrontar-se.