Taça de Portugal: Pinto da Costa quer fechar ciclo com triunfo, Varandas procura mais um título

Após 42 anos à frente do clube portuense, Pinto da Costa perdeu as eleições para André Villas-Boas e surge no Jamor como presidente da SAD, considerando, num texto publicado no programa da final de domingo, que “esta final tem o significado de corresponder ao fim de um ciclo”.



“O primeiro troféu que ajudei a conquistar como diretor do departamento de futebol foi uma Taça de Portugal ganha ao Braga, nas Antas, com um golo do saudoso Fernando Gomes. Já como presidente, vi o FC Porto disputar 22 finais e ganhar 15, a primeira contra o Rio Ave, há 40 anos” recordou.



Pinto da Costa diz que tem “as melhores memórias desta competição”, que lhe “proporcionou e a todos os portistas muito mais alegrias do que tristezas”, garantindo que “para o FC Porto é um jogo para ganhar, porque este clube alimenta-se de vitórias e de títulos”.



“À custa desse espírito forjado nas últimas décadas temos hoje o melhor palmarés de Portugal, um estatuto que ambicionamos manter e consolidar”, disse Pinto da Costa, que tem “todo o respeito pelo Sporting”, mas “a expectativa de que o FC Porto vai lutar até ao limite das suas forças para vencer a Taça de Portugal pela terceira época consecutiva”.



O presidente do Sporting considera que “chegar à final da Taça de Portugal é mais do que cumprir um objetivo para o Sporting Clube de Portugal”, mas também “ter a ambição de conquistar mais um título e ter a oportunidade de viver a verdadeira festa do futebol”.



“No Sporting ambicionamos esta conquista e lutaremos por ela, mais uma vez. Queremos a nossa 18.ª Taça de Portugal e juntá-la ao Campeonato Nacional” conquistado esta temporada, disse Varandas.



O líder dos ‘leões’ garantiu que mantêm “ambição de sempre”, que é “ganhar e continuar a escrever” a história do clube, “apoiados pelos sportinguistas que esta temporada mostraram, mais uma vez, porque são os melhores adeptos do futebol nacional”.



“Certamente serão, novamente, exemplares no apoio à nossa equipa e na forma de viver o futebol, dando, uma vez mais, o exemplo de civismo a que se assistiu nas últimas semanas”, disse, recordando os festejos da conquista da I Liga.



Dizendo esperar “uma verdadeira festa do futebol, de manhã à noite”, Varandas garante respeitar o FC Porto, com quem vai disputar pela sexta vez uma final, ganhando em três ocasiões, a última em 2018/2019.



“Que seja também a oportunidade de mostrar que o futebol português tem qualidade e protagonistas de renome dentro e fora das quatro linhas. Mas acima de tudo que seja um momento de verdadeiro desportivismo e fair-play e que dignifique futebol português e o desporto nacional em geral”, referiu.



A final da Taça de Portugal disputa-se no domingo, no Estádio Nacional, em Oeiras, a partir das 17:15, numa partida que será arbitrada por Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.