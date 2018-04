UEFA Futsal Cup: João Matos assegura equipa na máxima força para ganhar

Lusa Comentários 19 Abr, 2018, 20:54 | Sporting

“O Sporting vai entrar na máxima força […], para o mais rapidamente possível tentar resolver o jogo”, disse João Matos na antevisão do jogo das meias-finais da prova, que decorre até domimngo em Saragoça, na Espanha.



Apesar de o Sporting ir colocar toda a sua “força e qualidade desde o início", o capitão 'leonino' recusa que seja “um adversário fácil ou mais acessível, longe disso”.



Caso supere o primeiro obstáculo, a equipa 'leonina' enfrenta na final o vencedor do duelo espanhol entre o Inter FS e o FC Barcelona, que se disputa igualmente na sexta-feira, às 20:00 (19:00 em Lisboa), logo a seguir ao jogo entre o Sporting e o Gyor, que começa às 18:00 (17:00).



O Inter FS, no qual alinha o internacional português Ricardinho, é o campeão em título, depois de vencer o Sporting na final do ano passado, por 7-0, e detém o recorde de triunfos na competição.



“Vai ser um jogo complicado, mas queremos resolvê-lo o mais rapidamente possível”, insistiu João Matos.



O capitão do futsal do Sporting insistiu que a equipa não pensa ainda na final de domingo e que só depois do “difícil” jogo de sexta-feira é que pode “ambicionar e sonhar com o título”.



A edição deste ano da maior competição europeia de clubes da modalidade realiza-se no Pavilhão Príncipe Felipe de Saragoça.



Até chegar a esta fase final, o Sporting começou por vencer o grupo 3 da ronda principal A, à frente de Ekonomac (Sérvia), Kherson (Ucrânia) e FK Nikars (Letónia). Posteriormente, os 'leões' impuseram-se no grupo B da Ronda de Elite ao FP Halle-Gooik (Bélgica), Nacional Zagreb (Croácia) e Dina Moscovo (Rússia).